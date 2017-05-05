Гобер: «Юта» должна играть со злостью с первых минут

Центровой «Юта Джаз» Руди Гобер высказал мнение о причинах неудачи команды во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Мы не опускали рук и боролись изо всех сил, когда проигрывали. Но нужно было действовать так с самого начала поединка. Думаю, мы должны играть со злостью с первых же минут», – цитирует Гобера ESPN.

Встреча закончилась выездным поражением «Юты» со счётом 104:115, после которого она уступает в серии 0-2, а Гобер в ней набрал 16 очков и совершил 16 подборов.