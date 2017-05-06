Пау Газоль повторил достижение Оладжьювона, Данкана и О'Нила

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Пау Газоль стал всего шестым игроком в истории лиги, кому удалось набрать в плей-офф 2000 очков, совершить 300 передач и 200 блок-шотов. Это достижение испанцем было установлено в третьем матче полуфинальной серии плей-офф против «Хьюстон Рокетс».

В этой встрече Газоль набрал 12 очков, собрал 9 подборов, отдал 4 передачи и поставил 2 блок-шота, что помогло его команде одержать успех (103:92).

Ранее рекордная планка покорялась Кариму Абдул-Джаббару, Джулиусу Ирвингу, Тиму Данкану, Шакилу О'Нилу и Хакиму Оладжьювону.