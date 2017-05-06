НБА отстранила Келли Убре на один матч

Форвард «Вашингтон Уизардс» Келли Убре не сыграет в четвёртом поединке полуфинальной серии плей-офф НБА против «Бостон Селтикс», об этом сообщает ESPN. Причиной тому стало решение Лиги дисквалифицировать игрока на один матч из-за инцидента с Келли Олиником, случившемся в минувшей встрече.

Тогда в ответ на грубый фол последнего, Убре толкнул его на паркет, после чего ему был выписан неспортивный фол второй степени и автоматическое удаление с площадки. Разобрав инцидент после встречи, руководство лиги решило отстранить форварда «Вашингтона» ещё на один матч.

Таким образом ближайшая встреча столичной команды, которая намечена на ночь 8 мая пройдёт без Убре. В нынешнем розыгрыше плей-офф на его счету 9 игр, в которых он набирает в среднем по 6 очков и совершает по 2,6 подбора.