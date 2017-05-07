Айзея Томас: не могу дождаться начала 4-го матча с «Вашингтоном»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас поделился ожиданиями от четвёртого матча серии второго раунда плей-офф с «Вашингтон Уизардс» (2-1).

«Это плей-офф. Нам нужно работать над своей игрой. Мы не должны смотреть на то, что делают другие команды или отдельные игроки. Нас волнует только наша игра на обеих половинах площадки.

Не могу дождаться начала четвёртого матча. Чувствую, что мы сможем победить. Мы должны воспользоваться своими возможностями и сделать счёт в серии 3-1», – приводит слова Томаса ESPN.