ЦСКА разгромил «Астану» и повёл в серии 2-0

Московский ЦСКА одержал вторую победу в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ против БК «Астана». Со старта поединка подопечные Итудиса взяли игру под свой контроль. По итогам первой половины армейцы вели с разницей в 13 очков. После большого перерыва в игре ничего не поменялось, и хозяева оформили победу со счётом 94:74.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Нандо де Коло, набравший 15 очков, у «Астаны» 19 баллов в активе Роберта Лоури.

Третий матч серии пройдёт в Казахстане 10 мая.