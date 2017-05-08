«Сан-Антонио» разгромно проиграл «Хьюстону», счёт в серии — 2-2

«Хьюстон Рокетс» разгромил «Сан-Антонио Спёрс» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА. Встреча состоялась в «Тойота-центре» в Хьюстоне и завершилась со счётом 125:104 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Хьюстона» стал Джеймс Харден, на счету которого 28 очков и 12 передач. Эрик Гордон набрал 22 очка, Тревор Ариза — 16. За «Сан-Антонио» 17 очков набрал Джонатан Симмонс, по 16 в свой актив записали Кавай Леонард и Ламаркус Олдридж.

Счёт в серии стал ничейным — 2-2.