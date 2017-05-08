Банич: УНИКС был не готов к игре с «Локомотивом» с психологической точки зрения

Форвард УНИКСа Марко Банич подвёл итоги второго матча четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоялась в Краснодаре и завершилась со счётом 92:76 в пользу хозяев (счёт в серии — 1-1).

«Хозяева были готовы к игре, а мы нет, прежде всего, с психологической точки зрения. Вот и получилась катастрофа. Мы думали, что вторая игра будет как первая, что счёт в серии будет 2-0. Но „Локомотив“ — команда серьёзная, да и стартовали мы сегодня очень плохо, мягко играли в нападении. А хозяева нас спокойно не подпускали близко, так весь матч прошёл. Ещё и удаления Кино Колома и Лэтэвиуса Уильямса сломали нам игру. Да, в плей-офф эмоции всегда большие, я люблю и Кино и Лэтэвиуса, они хорошие ребята, но бывают моменты, когда сложно контролировать свои эмоции. Так получилось, но, надеюсь, к третьей игре мы подготовимся лучше. Наша команда лучше, нам предстоит два матча сыграть на своей площадке», — приводит слова Банича официальный сайт УНИКСа.