Леброн Джеймс обошёл Майкла Джордана по количеству победных серий плей-офф

Победа «Кливленд Кавальерс» над «Торонто Рэпторс» (4-0) во втором раунде стала 31-й победой форварда Леброна Джеймса в сериях плей-офф. Это позволило лидеру «Кливленда» обойти легендарного защитника Майкла Джордана, который за свою карьеру выиграл 30 серий.

Кроме того, Джеймс является рекордсменом по количеству сухих побед в сериях плей-офф (11).

В нынешнем постсезоне Леброн проводит на площадке по 41,9 минуты, собирая коллекцию из 34,3 очка, 9,0 подбора, 7,3 передачи, 2,4 перехвата и 1,6 блок-шота в среднем за игру.