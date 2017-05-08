Дедушка Беверли умер перед 4-й игрой с «Сан-Антонио»

Дедушка разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Патрика Беверли умер перед четвёртым матчем серии второго раунда плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс» (125:104).

«Сегодня я хотел выйти на паркет и сыграть как можно лучше. Это тяжело. Я должен был быть там со своей бабушкой. Она потеряла единственного мужчину, которого знала на протяжении последних 26 лет. Это очень тяжело. Он носил мои майки каждый день своей жизни. Он носил мои российские майки каждый день своей жизни. Тяжело потерять такого человека», – приводит слова Беверли ESPN.

Патрик провёл на площадке 26 минут, собрав коллекцию из 10 очков, 6 результативных передач, 4 подборов и 1 перехвата.