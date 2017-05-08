Джеймс: не имеет значения, с кем «Кливленд» сыграет в финале конференции

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс после победы в серии второго раунда плей-офф с «Торонто Рэпторс» (4-0) рассказал, с каким клубом он хочет встретиться в финале Восточной конференции.

«Вашингтон» или «Бостон»? Я просто рад представлять наш клуб в финале Восточной конференции. Так что это не имеет значения», – приводит слова Джеймса Bleacher Report.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Леброн проводит на площадке по 42,4 минуты, собирая коллекцию из 34,4 очка, 9,0 подбора, 7,1 передачи, 2,1 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем за игру.