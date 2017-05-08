Норман Пауэлл: мне не понравилось, что Джеймс потянул меня за майку

Защитник «Торонто Рэпторс» Норман Пауэлл прокомментировал эпизод в третьем матче второго раунда плей-офф с «Кливленд Кавальерс» (94:115), когда форвард Леброн Джеймс потянул его за майку, чтобы удержать от ухода с площадки. Если бы Пауэлл сел на скамейку, «Торонто» получил бы технический фол за нарушение процедуры замены.

«Тренер делал замену, и Леброн подумал, что я ухожу с паркета. Он потянул меня за майку. Я ударил его по рукам и сказал: «Не нужно так делать». Я сказал ему, чтобы он не тянул меня за майку. Если хочешь привлечь моё внимание, просто позови меня.

Мне просто не понравилось это. Не имеет значения, кто это сделал. Был это Леброн или Кавай Леонард. Это мог быть кто угодно. Просто не нужно тянуть меня за майку. Мне кажется, это было немного неуважительно по отношению ко мне.

Леброн сказал, что хотел помочь. Если ты хочешь помочь мне, то не надо хватать меня за майку. Просто позови меня. После этого он сказал, что не будет помогать мне в следующий раз», – приводит слова Пауэлла ESPN.

Видео доступно на официальной странице Bleacher Report в «Твиттере».