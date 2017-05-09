Сокрушительные данки Экзама и Фэйворса – в топ-5 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам матча минувшего игрового дня второго раунда плей-офф. В их число вошли «аллей-уп» форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина на своего коллегу по позиции Кевина Дюранта, эффектные передачи защитника «Голден Стэйт» Шона Ливингстона на центрового Джавэйла Макги и Кевина Дюранта, а также сокрушительные данки игроков «Юта Джаз» Данте Экзама и Деррика Фэйворса.

Видео доступно на официальном канале лиги на сервисе YouTube.

Администрация проекта «Чемпионат» не несёт ответственности за содержание видео, взятого из сервисов обмена, показа и трансляции видео. Указанные файлы не размещаются на сайте «Чемпионат» и могут быть найдены в свободном доступе на других интернет-сайтах. Мы не гарантируем качества трансляции и не несём ответственности за действия пользователей на предлагаемых сайтах. Использование данных файлов производится на собственный риск посетителей. Авторские права на использование данного видео в Интернете принадлежат пользователям или владельцам сайтов сервисов обмена, показа и трансляций видео в соответствии с пользовательским соглашением.