Шикарные передачи за спину Шведа – в топ-10 недели в Лиге ВТБ

Единая лига ВТБ представила ролик, посвящённый лучшим моментам матчей первой игровой недели плей-офф. Среди них оказались три шикарные передачи за спину не глядя защитника «Химок» Алексея Шведа, эффектный блок-шот форварда ЦСКА Виктора Хряпы, сокрушительные данки его партнёра форварда Никиты Курбанова, центрового «Енисея» Фрэнка Элегара и ещё одного игрока красноярцев атакующего защитника Энтони Хиллиарда, а также роскошный аллей-уп в исполнении баскетболистов «Зенита» Стефана Марковича и Аарона Уайта.

Видео доступно на официальном канале лиге на сервисе Youtube