Корстин: противостояние «Локомотива-Кубань» и УНИКСа — это тренерские шахматы

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась впечатлениями от противостояния «Локомотива-Кубань» и УНИКСа в четвертьфинале турнира. Краснодарцы на данный момент ведут в серии — 2-1.

«На данный момент это самая интересная серия плей-офф. Даже были драки, нам пришлось поговорить с тренерами и игроками, чтобы они старались контролировать свои эмоции. Серия напряжённая, видно, что игроки выкладываются по полной программе. И очевидна тренерская дуэль, настоящие тренерские шахматы», — приводит слова Корстин ТАСС.