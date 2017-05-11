Брэдли обновил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 29 очков

Защитник «Бостон Селтикс» Эйвери Брэдли в пятом поединке второго раунда с «Вашингтон Уизардс» обновил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 29 очков.

26-летний защитник стал самым результативным игроком матча, а также собрал 6 подборов и отдал 3 результативные передачи.

Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 123:101. В серии лидирует «Селтикс» – 3-2. Следующий матч состоится на домашнем паркете столичной команды в «Веризон-центре» 13 мая.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube