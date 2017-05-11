Дюрант: просмотр перед драфтом ничего не значит — я был последним в их рейтинге

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант считает, что потенциальным новичкам НБА вовсе не обязательно посещать просмотр перед драфтом, который обычно проходит в мае.

«Оставайтесь дома, готовьтесь и прибавляйте так, как вам удобно. Помню свой просмотр, как будто он был вчера. Все тренеры по физподготовке надо мной смеялись. Они хихикали над тем, что я не мог поднять 84 кг в жиме лёжа, а я думал: „Ну ладно, смейтесь-смейтесь“. Было забавно потому, что я единственный не мог поднять такой вес. Было стыдно, но я думал: „Просто дайте мне мяч“.

Я знал, что никто там не остановит меня в игре один на один. И знал, что не надо жать штангу, чтобы поднять мяч. Это не футбол, где такие вещи имеют значение. А баскетбольных навыков у меня там было больше всех. В итоге я оказался последним номером в их рейтинге, но первого номера даже не выбрали на драфте. Теперь вы понимаете, какое значение имеет просмотр", — цитирует Дюранта ESPN.