Джонатон Симмонс установил личный рекорд, набрав 18 очков в матче плей-офф

НБА представила ролик, посвящённый результативности атакующего защитника «Сан-Антонио Спёрс» Джонатона Симмонса в шестом матче серии второго раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс». Впервые в карьере, выйдя в стартовом составе в плей-офф, он установил личный рекорд, набрав 18 очков c реализацией бросков с игры 67%, а также отдал 4 передачи и сделал перехват.

Встреча закончилась выездной победой «Сан-Антонио» со счётом 114:75, после которой он выиграл серию 4-2.

Видео доступно на официальном канале лиге в Youtube