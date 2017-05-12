Уолл: не ожидал, что болельщики «Бостона» будут нецензурно оскорблять Убре

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл был неприятно удивлён отношением болельщиков «Бостон Селтикс» к его партнёру — лёгкому форварду Келли Убре — во время пятого матча серии второго раунда плей-офф НБА.

«Мы предупредили Убре, что нужно быть готовым к недоброжелательной встрече трибун в Бостоне. Однако я не ожидал, что услышу нецензурные оскорбления в его адрес. Но мы можем лишь играть в баскетбол. Все игроки «Вашингтона» — братья для Келли, и мы будем его поддерживать», — цитирует Уолла ESPN.

Убре был дисквалифицирован на один матч за то, что грубо толкнул и сбил с ног центрового «Бостона» Келли Олиника в третьем поединке серии.