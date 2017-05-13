Ведищев: «Локомотив» постарается показать свой лучший баскетбол в серии с ЦСКА

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал победу в четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом (3-1) и поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с ЦСКА.

«Как мы и предполагали, эта серия стала для нас очень тяжёлой. В плей-офф нет лёгких соперников, но наша пара была сильной и оттого непредсказуемой. Побеждать команду калибра УНИКСа, где собран состав под Евролигу, всегда сложно. Но я рад, что после первой неудачной игры «Локомотив» смог собраться, достаточно убедительно провести три следующих матча и в итоге выйти в полуфинал Единой лиги ВТБ. Поздравляю болельщиков и клуб с этим успехом. Теперь у нас есть время, чтобы залечить травмы и как можно лучше подготовиться к полуфиналу с ЦСКА. Будем стремиться показать свой лучший баскетбол в этой серии», – приводит слова Ведищева официальный сайт «Локомотива-Кубань».