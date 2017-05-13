Айзея Томас: в седьмых матчах рождаются легенды

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас поделился ожиданиями от решающего седьмого поединка серии второго раунда плей-офф с «Вашингтон Уизардс» (3-3).

«В седьмых матчах великие игроки делают себе имя. Здесь рождаются легенды. Сегодня нам не удалось победить из-за невероятного трёхочкового Джона Уолла. Но теперь серия возвращается в Бостон. Если бы вы сказали мне в октябре, что мы будем участвовать в седьмом матче серии второго раунда, я бы не поверил вам», – приводит слова Томаса CSNNE.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Айзея проводит на паркете по 35,4 минуты, собирая коллекцию из 25,1 очка, 6,0 передачи и 3,4 подбора в среднем за игру.