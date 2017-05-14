Бабурин: у ЦСКА будет мало времени на отдых перед серией с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива-Кубань» Евгений Бабурин поделился ожиданиями от противостояния с ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

«Считаю, что наш плюс в том, что ЦСКА сыграет с нами после «Финала четырёх» Евролиги. У них будет мало времени на отдых, к тому же многое зависит от того, как они там выступят. Конечно, ЦСКА не та команда, которая даже после победы в Евролиге, грубо говоря, «забьёт» на Единую лигу или разозлится после неудачи. Они всегда играют на хорошем уровне. Ещё один положительный момент заключается в том, что на нас не так будет давить результат, как в этой серии. Против «армейцев» всегда хочется показать себя и доказать, что мы тоже неплохая команда», — передаёт слова Бабурина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.