Джинобили вышел на десятое место по числу перехватов в плей-офф

Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили вышел на чистое десятое место по количеству перехватов, исполненных в матчах плей-офф в течение карьеры. В первом матче финальной серии Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» аргентинец сделал 279 перехватов в карьере, что позволило ему опередить Клайда Дрекслера.

Возглавляет список Скотти Пиппен, на счету которого 395 перехватов в плей-офф. Из действующих игроков Джинобили опережает только форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс — у него 371 перехват.