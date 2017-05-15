Иванов: сейчас нет организации, которая способна вернуть чемпионат России

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов рассказал о возможности возвращения чемпионата России.

«Многие говорят, что нужно вернуться к чемпионату России? Ответ на этот вопрос могут дать только клубы. Хотят ли они продолжать выступать в Единой лиге или же им лучше вернуться к формату чемпионата России? Я не держусь за Единую лигу и не считаю её священной коровой, но для того чтобы возобновился чемпионат России, нужно соблюдение ряда условий. Либо какая-то организация, либо какой-то человек должен создать финансовые условия, сопоставимые с нашими. Во-вторых, этот кто-то должен договориться с «Матч ТВ» о показе чемпионата России в том объёме, который есть на данный момент как минимум. И, наконец, договориться с Евролигой, чтобы серебряный призёр гарантированно получал место в Евролиге. Я таких претендентов пока не вижу», – рассказал Иванов в интервью «Чемпионату».