Лэнгфорд: русские – самые близкие люди к афроамериканцам

Защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд рассказал о близости между русскими и афро-американцами.

«Вы знаете, это действительно забавно, но я считаю, что русские – самые близкие люди к афроамериканцам, которых только можно найти. Честно, если бы у нас была своя страна, она была бы очень похожа на Россию. Это можно посчитать шуткой, но в то же время в этом есть очень много правды. Русские любят деньги, власть, красивые вещи, отрываться по полной – всё то, что ценится в нашем сообществе. Много говорю об этой интересной детали друзьям. Но если быть совсем серьёзным, то я действительно считаю, что вы стараетесь выжать максимум из своих возможностей, из очень непростых условий для проживания. В этом плане нам есть чему поучиться», — передаёт слова Лэнгфорда корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.

Также американец поделился своими знаниями о России до приезда сюда.

«Как и у всех. Русские шпионы, повсюду водка и «Калашниковы» – вся эта ерунда. Ну, пожалуй, я ещё знал Андрея Кириленко, вот и всё. Так что моё восприятие России полностью поменялось, и я с удовольствием провёл в этой стране пять лет моей жизни», — сказал Лэнгфорд.

Полностью интервью с Лэнгфордом читайте на «Чемпионате» в 18:00.