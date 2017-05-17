Блатт: на этой неделе я фанат «Фенербахче»

Экс-тренер сборной России по баскетболу, возглавляющий ныне турецкую «Дарушшафаку», Дэвид Блатт заявил, что в «Финале четырёх» Евролиги он будет болеть за турецкий «Фенербахче».

«Мне посчастливилось участвовать в „Финале четырёх“ Евролиги много раз, это особенное соревнование. Все команды замечательные. Мы играли против каждой из них, и я знаю их уровень. На этой неделе я буду фаном „Фенербахче“, потому что турецкий баскетбол заслуживает их победы и у меня есть несколько друзей в этой команде.

«Фенербахче» представляет турецкую лигу, а я хочу, чтобы она была успешной, так что удачи стамбульцам. Победить может любой, надеюсь, что у «Фенербахче» это получится», — приводит слова Блатта Eurohoops.