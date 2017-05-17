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«Бостон» получил 1-й пик на драфте-2017, «Лейкерс» – 2-й, «Филадельфия» — 3-й

17 мая 2017, среда. 04:48. Баскетбол

В НБА состоялась лотерея драфта 2017 года. По её итогам первый драфт-пик получил «Бостон Селтикс», сообщается на странице НБА в «Твиттере».

Вторым будет выбирать «Лос-Анджелес Лейкерс». Третий драфт-пик достался «Филадельфии Сиксерс».

Драфт-2017. Первый раунд:

1. «Бостон Селтикс»
2. «Лос-Анджелес Лейкерс»
3. «Филадельфия Сиксерс»
4. «Финикс Санз»
5. «Сакраменто Кингз»
6. «Орландо Мэджик»
7. «Миннесота Тимбервулвз»
8. «Нью-Йорк Никс»
9. «Даллас Маверикс»
10. «Сакраменто Кингз»
11. «Шарлотт Хорнетс»
12. «Детройт Пистонс»
13. «Денвер Наггетс»
14. «Майами Хит».

Источник: NBA Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
17 мая 2017, среда
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