«Бостон» получил 1-й пик на драфте-2017, «Лейкерс» – 2-й, «Филадельфия» — 3-й

В НБА состоялась лотерея драфта 2017 года. По её итогам первый драфт-пик получил «Бостон Селтикс», сообщается на странице НБА в «Твиттере».
Вторым будет выбирать «Лос-Анджелес Лейкерс». Третий драфт-пик достался «Филадельфии Сиксерс».
Драфт-2017. Первый раунд:
1. «Бостон Селтикс»
2. «Лос-Анджелес Лейкерс»
3. «Филадельфия Сиксерс»
4. «Финикс Санз»
5. «Сакраменто Кингз»
6. «Орландо Мэджик»
7. «Миннесота Тимбервулвз»
8. «Нью-Йорк Никс»
9. «Даллас Маверикс»
10. «Сакраменто Кингз»
11. «Шарлотт Хорнетс»
12. «Детройт Пистонс»
13. «Денвер Наггетс»
14. «Майами Хит».