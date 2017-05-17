Г. Попович: сыграет ли К. Леонард в 3-м матче, будет известно не ранее 19 мая

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказал мнение о готовности лёгкого форварда команды Кавая Леонарда к третьему матчу финала Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Понятия не имею, сыграет ли Леонард. Зависит от того, как будет проходить лечение его голеностопа. На сегодня я бы оценил шансы на его возвращение как 50 на 50. Больше всего меня беспокоит, что он получил точно такую же травму, как и в серии с «Хьюстоном». Поэтому логично предположить, что теперь восстановление займёт больше времени. Хотя я надеюсь, что это не так и он будет готов к третьему поединку. Но точно знать я смогу не раньше пятницы или субботы», – цитирует Поповича ESPN.