Сферопулос: «Олимпиакос» не будет воспринимать игру с ЦСКА как-то по-особенному

Главный тренер «Олимпиакоса» Яннис Сферопулос поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального поединка плей-офф Евролиги против ЦСКА.

«Успех «Олимпиакоса» – комбинация двух факторов. Во-первых, это руководство клуба, с успехом справляющееся со своими обязанностями в не самых благоприятных финансовых условиях. Во-вторых, великолепные игроки.

Мы уже не вспоминаем о победе над ЦСКА в 2015-м. ЦСКА – действующий чемпион, а мы вернулись в «Финал четырёх» после провала в прошлом году. Не думаю, что мы будем воспринимать эту игру как-то по-особенному», – передаёт слова Сферопулоса корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.