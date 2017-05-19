Джеймс: мы хотим видеть Кевина из «Миннесоты»

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс выразил удовлетворение тем, что его партнёр мощный форвард Кевин Лав в стартовом матче финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс» сыграл на уровне своих лучших лет в «Миннесоте Тимбервулвз».

«Мы хотим видеть Кевина из «Миннесоты». Но использовать его не так часто, как это было там. Мы помним, что в «Тимбервулвз» он был единоличным лидером, получавшим мяч едва ли не в каждом владении. Но в «Кливленде» ситуация изменилась, поскольку у нас есть и другие ключевые исполнители. Но играть Лав должен с тем же настроем, что и в «Миннесоте», – цитирует Джеймса ESPN.

Встреча закончилась выездной победой «Кавальерс» со счётом 117:104, а Лав в ней набрал 32 очка и совершил 12 подборов.