Айзея Томас: «Кливленд» – не монстры и не Space Jam, «Бостон» их не боится

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Айзея Томас уверен, что поражение в стартовом матче финала Восточной конференции с «Кливленд Кавальерс» не отразилось на настрое его команды.

«Мы не впадаем в панику. Это лишь одна игра. «Кливленд» сделал своё дело, а «Бостон» должен сделать своё во втором поединке.

Я верю в нашу команду. Мы не боимся «Кавальерс». Они не монстры. Они не Space Jam. Они завязывают шнурки так же, как мы. Просто соперник сыграл лучше в первой встрече», – цитирует Томаса ESPN.

Первый матч серии закончился домашним поражением «Селтикс» со счётом 104:117.