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В «Нью-Йорке» хотят нанять Приджиони на должность помощника тренера

19 мая 2017, пятница. 16:55. Баскетбол

Клуб НБА «Нью-Йорк Никс» заинтересован в приглашении на должность помощника аргентинского разыгрывающего Пабло Приджиони, который объявил о завершении игровой карьеры в начале этого года, сообщает Gigantes. После окончания карьеры игрока Приджиони заявил о намерении заняться тренерской работой.

Приджиони выступал за «Никс» с 2012 по 2015 год, прежде чем был обменян в «Хьюстон». В декабре прошлого года он подписал контракт с испанской «Басконией», однако уже в январе объявил о заввершении карьеры.

Источник: Gigantes Сообщить об ошибке
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Нью-Йорк Никс
Новости. Баскетбол
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