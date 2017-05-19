В «Нью-Йорке» хотят нанять Приджиони на должность помощника тренера

Клуб НБА «Нью-Йорк Никс» заинтересован в приглашении на должность помощника аргентинского разыгрывающего Пабло Приджиони, который объявил о завершении игровой карьеры в начале этого года, сообщает Gigantes. После окончания карьеры игрока Приджиони заявил о намерении заняться тренерской работой.

Приджиони выступал за «Никс» с 2012 по 2015 год, прежде чем был обменян в «Хьюстон». В декабре прошлого года он подписал контракт с испанской «Басконией», однако уже в январе объявил о заввершении карьеры.