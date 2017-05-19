Воронцевич: в полуфинале Евролиги игроки ЦСКА должны быть уверены друг в друге

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Олимпиакосом» в полуфинальном матче Евролиги, который состоится сегодня, 19 марта, и начнётся в 18:30 по московскому времени.

«Все понимают, что лишняя эмоциональность до встречи никому не нужна, поэтому ребята в команде максимально сконцентрированны. Сейчас для нас самое главное — результат полуфинала. Мы должны быть физически и эмоционально уверены друг в друге. Здесь нет проходящих клубов. Каждая команда «Финала четырёх» попала сюда заслуженно. В этом году тем и интереснее, что невозможно сказать, кто станет чемпионом. Всё покажут результат и игра.

В играх на «Финале четырёх» любая мелочь может решить исход матча. «Олимпиакос» — очень сильный клуб, и, конечно, когда ты выходишь на площадку, то забываешь, сколько и когда проиграл этой команде. Потому что в тот момент думаешь не о прошлом и не о будущем, ты живёшь здесь и сейчас, желая, выложиться полностью. Самое главное, чтобы у нас было меньше ошибок, меньше потерь, больше концентрации, потому что, повторюсь, всё дело в мелочах», — приводит слова Воронцевича «Спорт FM».