Теодосич: ЦСКА проиграл не команде третьего дивизиона — такое случается

Защитник ЦСКА Милош Теодосич поделился впечатлениями от поражения команды в полуфинальном матче Евролиги с «Олимпиакосом» (78:82).

«У меня нет никакого объяснения случившемуся. Никакого. Испытал ли я дежавю? Нет. Мы хорошо играли, сражались на протяжении 40 минут. Мы проиграли не команде третьего дивизиона, мы проиграли „Олимпиакосу“. Такое случается, при этом они побили нас в третий раз в рамках „Финала четырёх“. Греки не сдались и вернулись в игру. Естественно, мы расстроены, но стоит отдать должное сопернику. Я горд своей командой, мы прекрасно провели сезон, а сегодня нам просто не повезло. В последней атаке я чувствовал уверенность и решил остановиться и бросить. Но не попал», — сказал Теодосич.