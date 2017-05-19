Джексон: Теодосич имел право на тот трёхочковый в концовке

Разыгрывающий ЦСКА Аарон Джексон считает, что разыгрывающий его команды Милош Теодосич принял верное решение, исполнив трёхочковый в концовке полуфинала «Финала четырёх» Евролиги с «Олимпиакосом».

«Да, я тоже считаю себя снайпером и всегда готов атаковать из-за дуги. Но Теодосич имел право на тот трёхочковый в концовке, хоть он и не попал в цель. По ходу поединка Милош поймал кураж, он лидер нашей команды. Я полностью поддерживаю его решение бросать в той ситуации», – передаёт слова Джексона корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.

Встреча завершилась поражением ЦСКА со счётом 78:82.