Веселы: не испытал облегчения после поражения ЦСКА от «Олимпиакоса»

Форвард стамбульского «Фенербахче» Ян Веселы после победы над мадридским «Реалом» в полуфинале Евролиги поделился эмоциями, которые он испытал после поражения ЦСКА от «Олимпиакоса».

«Олимпиакос» – сильная команда, и в полуфинале с ЦСКА они это доказали. Испытал ли я облегчение после того, как ЦСКА выбыл из борьбы за титул? Не сказал бы. Но я ещё больше сконцентрировался на игре с «Реалом». Что касается финала, то нам придётся очень непросто, даже труднее, чем против мадридцев.

Мы любим играть перед своими сумасшедшими болельщиками. Сегодня они нам очень помогли. Сейчас у нас есть немного времени, чтобы порадоваться победе, но уже завтра нужно готовиться к финалу", – сказал Веселы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ринатом Салахетдиновым.

«Фенербахче» обыграл «Реал» со счётом 84:75 и вышел в финал Евролиги, где встретится с «Олимпиакосом». Матч состоится 21 мая.