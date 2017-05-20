Сферопулос: «Олимпиакосу» нужно показать максимум, чтобы победить «Фенербахче»

Главный тренер «Олимпиакоса» Яннис Сферопулос рассказал, что опыт прошлых матчей с «Фенербахче» в регулярном чемпионате Евролиги не поможет его подопечным в финале турнира.

«Финал есть финал. То, что мы дважды встречались с «Фенербахче» по ходу сезона, нам мало поможет. Безусловно, какие-то тактические наработки у нас имеются, но в формате одного матча они не станут ключевым моментом. «Фенербахче» находится в наилучшей форме, играет перед толпой турецких фанатов, поэтому нам нужно показать максимум», – рассказал Сферопулос.

Напомним, что «Олимпиакос» одержал одну победу над «Фенербахче» во время регулярного чемпионата.