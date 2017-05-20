Желько Обрадович: «Фенербахче» нельзя праздновать раньше времени

Главный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович не считает свою команду явным фаворитом в предстоящем финале Евролиги.

«Я очень уважаю «Олимпиакос». Они всегда знали, каким образом нужно играть в «Финале четырёх». Согласен, мы в прекрасной форме, но нам нельзя праздновать раньше времени. В одном матче можно ожидать чего угодно. «Олимпиакос» – самый достойный соперник по финалу, я и правда думаю, что завтрашний матч будет интересен очень и очень многим», – рассказал Обрадович.

Напомним, что финальный поединок Евролиги между «Олимпиакосом» и «Фенербахче» состоится 21 мая.