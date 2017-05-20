Ж. Обрадович: не стоит делать акцент на каком-то отдельном игроке «Олимпиакоса»

Главный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович рассказал, что его подопечные не будут всеми силами пытаться остановить защитника «Олимпиакоса» Вассилиса Спанулиса в предстоящем финале Евролиги.

«Буду ли я готовить команду к тому, чтобы остановить Спанулиса? Перед матчем с «Реалом» я готовил команду к тому, чтобы остановить Льюля. Он набрал 23 очка. Поэтому не стоит делать акцент на каком-то отдельном игроке «Олимпиакоса», а сконцентрироваться на том, чтобы сдержать их нападение в целом», – рассказал Обрадович.

В полуфинальном поединке с ЦСКА (82:78) Спанулис набрал 14 очков и отдал 6 результативных передач.