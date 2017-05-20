Принтезис: «Олимпиакос» должен сохранять концентрацию перед финалом

Форвард «Олимпиакоса» Георгиос Принтезис рассказал, что он и его партнёры по команде не стали долго отмечать победу над ЦСКА в полуфинале Евролиги.

«Не могу сказать, что в 2015-м мы слишком праздновали. Вчера после победы над ЦСКА наше празднование продлилось ровно пять минут, все понимали, что главный матч впереди. В «Фенербахче» собраны профессионалы, мы знаем, что должны сохранять концентрацию», – рассказал Принтезис.

Напомним, что в 2015 году «Олимпиакос» в полуфинале одолел ЦСКА (70:68), после чего потерпел разгромное поражение от «Реала» (59:78) в финале турнира.