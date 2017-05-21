Дюрант стал 17-м игроком НБА, реализовавшим 200 трёхочковых в плей-офф

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант, реализовав три трёхочковых в третьем поединке финала Западной конференции с «Сан-Антонио Спёрс», довёл их общее количество в плей-офф за карьеру до 202 (два в среднем за матч). Таким образом, он стал 17-м баскетболистом в истории НБА, отправившим в цель как минимум 200 трёхочковых в плей-офф. Из действующих игроков это также удалось только Клэю Томпсону, Джейсону Терри, Джей Ар Смиту, Стивену Карри, Леброну Джеймсу и Ману Джинобили.

Встреча закончилась выездной победой «Голден Стэйт» со счётом 120:108, после которой он ведёт в серии 3-0.