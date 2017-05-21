Джинобили: чтобы победить в четвёртом матче, мы должны играть на 10, а ГС – на 7

Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили считает, что для того, чтобы продлить финальную серию Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз», его команде недостаточно сыграть на максимуме своих возможностей.

«Для того, чтобы победить «Голден Стэйт» в четвёртом матче, мы должны сыграть на 10 баллов, а они – на 7», – передаёт слова Джинобили Washington Post.

После трёх первых встреч серии «Сан-Антонио», потерявший из-за травм разыгрывающего Тони Паркера и лёгкого форварда Кавая Леонарда, уступает со счётом 0-3.