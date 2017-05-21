Хряпа: есть надежда, что это ещё не последний мой «Финал четырёх»

34-летний капитан ЦСКА Виктор Хряпа надеется, что сможет продолжить карьеру и вернуться в «Финал четырёх» Евролиги. «Армейцы» обыграли «Реал» в матче за третье место Евролиги — 94:70.

«Посмотрим, как закончим чемпионат, потом будем думать о продолжении карьеры. В принципе, физически чувствую себя хорошо. Есть надежда, что это ещё не последний мой „Финал четырёх“.

Эта победа поможет нам поднять настроение, тем более сезон не завершён. Хотя она не отражает реального положения сил, у нас просто сегодня было больше внутренней энергии. Обе команды потерпели болезненные поражения в полуфинале", — цитирует Хряпу ТАСС.