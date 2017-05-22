«Бостон» отыгрался с "-21" и одолел «Кливленд», сократив отставание в серии

«Бостон Селтикс» вырвал победу у «Кливленд Кавальерс» в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НБА. Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счётом 111:108 в пользу «Бостона».

По ходу матча преимущество «Кавальерс» достигало 21 очка, однако в четвёртой четверти «Селтикс» догнали соперника и вырвались вперёд. Решающий трёхочковый бросок исполнил Эйвери Брэдли, после чего на атаку у «Кливленда» осталось менее 0,5 секунды.

Брэдли в итоге набрал 20 очков, а самым результативным у «Бостона» стал Маркус Смарт — 27 очков. Джей Краудер заработал 14 очков и 11 подборов. За «Кливленд» 29 очков набрал Кайри Ирвинг, Кевин Лав оформил дабл-дабл из 28 очков и 10 подборов, Тристан Томпсон — из 18 очков и 13 подборов. В активе Леброна Джеймса 11 очков.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Кливленда». Это первое поражение «Кавальерс» в текущем плей-офф.