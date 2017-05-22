Попович: Кавай Леонард, скорее всего, пропустит 4-ю игру с «Голден Стэйт»

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович сказал, что форвард команды Кавай Леонард вряд ли сыграет в четвёртом матче финала Западной конференции с «Голден Стэйт Уорриорз» (0-3).

«Кавай, скорее всего, не сыграет. Это было бы не совсем логично. Если вчера он был не в состоянии играть, то вряд ли завтра его ждёт чудесное исцеление. Обстоятельства таковы, что мы могли бы быть сейчас совсем в другом положении. Но этого не произошло. Это называется жизнь», – приводит слова Поповича ESPN.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Леонард проводит на площадке по 35,8 минуты, собирая коллекцию из 27,7 очка, 7,8 подбора, 4,6 передачи и 1,7 перехвата в среднем за игру.