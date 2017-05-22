Семья Пачулии получила угрозы в свой адрес после эпизода с травмой Леонарда

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия сообщил об угрозах в адрес его семьи, которые стали поступать через соцсети после инцидента в первом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА с «Сан-Антонио Спёрс». Напомним, в одном из игровых эпизодов матча Пачулия так выставил ногу, что лидер «Спёрс» Кавай Леонард упал на неё и получил травму голеностопа. Наставник «Сан-Антонио» Грегг Попович назвал действия грузина «непредумышленным убийством».

«Мне больно видеть, что моя семья оказалась втянута в эту историю. Мои жена и дети не имеют к этому никакого отношения, они невиновны. Я не виню в этой ситуации Поповича, но он очень сильно связан с этой ситуацией», — приводит слова Пачулии USA Today.

Грузинский легионер добавил, что в школе, где учатся его дети, пришлось усилить охрану у входа в здание. Сам Заза был вынужден удалить свой аккаунт в «Инстаграме», куда приходили сообщения с угрозами.