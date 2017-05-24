«Майами» и Крис Бош договорились о расторжении контракта

«Майами Хит» и мощный форвард Крис Бош договорились о расторжении контракта, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники. Соглашение ещё не подписано, и сторона Боша изучает документы.

Бош не появлялся на площадке с февраля 2016 года из-за проблем с тромбами. За следующие два сезона он должен получить $ 52 млн, но большая часть из них покрывается страховкой. Однако он остаётся в платёжной ведомости «Хит», что мешает клубу найти ему подходящую замену. Соглашение должно исключить Боша из ведомости, что позволит клубу потратить деньги на других игроков.