Дженнинг: «Локо» может удивить ЦСКА, у нас есть тузы в рукаве

Защитник «Локомотива-Кубань» Мэтт Дженнинг поделился своими ожиданиями от предстоящей полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА, первый матч которой состоится 26 мая в Москве.

«Я думаю, что это будет очень тяжёлая серия, но у нас есть шанс удивить ЦСКА. Мы знаем, что играем против команды, которая никогда не проигрывала серию в Лиге ВТБ, очевидно, что они являются фаворитами и будет очень тяжело. Но всё будет зависеть и от того, как сыграем мы, у нас припрятано несколько тузов в рукаве», — приводит слова Дженнинга боснийское издание N1 info.