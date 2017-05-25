Уайт: всё, что нужно «Зениту» сейчас, – это добыть ещё две победы

Форвард «Зенита» Аарон Уайт прокомментировал сегодняшнюю победу своей команды над «Химками» (99:95) в первом поединке полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Мы уверенно себя чувствовали перед этой серией, тем более уже дважды с ними встречались. У нас была большая пауза после победы над ВЭФом, мы уже вошли в ритм, поэтому было тяжеловато возвращаться в то же русло. Но тренеру удалось нас здорово подготовить, и всё, что нам нужно сейчас, – это добыть ещё две победы.

Я думаю, что игроки «Химок» внимательно смотрели за тем, как я бросаю в серии с ВЭФом, и знали, что я представляю угрозу на периметре. Мы просто хорошо двигали мяч и искали открытого игрока, и зачастую им оказывался я.

Могу с уверенностью сказать, что это самая эмоциональная серия в моей карьере. Для меня это настоящее благословение – играть на таком высоком уровне. Мне нравится атмосфера, нравится, что борьба идёт до трёх побед и что в ней присутствуют большие моменты. Что сказал тренер после победы лично мне? Если честно, он каждый раз говорит мне одно и то же: будь собой и показывай свою игру. Сказал, что гордится мной и что нам предстоит добыть ещё две победы", — передаёт слова Уайта корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.

В поединке против «Химок» Уайт стал самым результативным в составе своей команды, набрав 22 очка.