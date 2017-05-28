Тайрон Лю: я до сих пор должен $ 100 Майку Брауну

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю признался, что до сих пор не расплатился за проигранный спор с исполняющим функции наставника «Голден Стэйт Уорриорз» Майком Брауном.

«Я должен Брауну $ 100 со своего дебютного сезона в НБА. Тогда он работал в «Сан-Антонио», а я играл за «Лейкерс». Мы уступили в плей-офф, и я хотел заплатить, но Майк не взял денег и сказал, что я буду в вечном долгу перед ним. Он всегда был отличным парнем», – цитирует Лю Cleveland Plain Dealer.

«Голден Стэйт» и «Кливленд» сыграют в финальной серии плей-офф.