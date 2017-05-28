Хряпа: победа в Единой лиге ВТБ для ЦСКА — дело чести

Форвард ЦСКА Виктор Хряпа заявил, что для его команды принципиальна победа в Единой лиге ВТБ. ЦСКА ведёт 2-0 в полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань».

«Самое главное для нас перед третьим матчем — забыть, что мы ведём в серии 2-0. Нам надо ехать в Краснодар бороться как за единственный матч, в котором нужно победить. На выезде всегда тяжело, тем более в Краснодаре, где болельщики любят баскетбол и поддерживают “Локо”. Эта команда настроена серьёзно, нам ни в коем случае нельзя расслабляться. Победа в Лиге ВТБ и первенство в чемпионате России для ЦСКА — дело чести.

В первой половине матча пришлось пободаться на равных. Во второй половине мы намного лучше защищались. Тем самым мы позволили себе провести больше атак, подбор забрали и контролировали игру лучше, чем в первом матче серии", — передаёт слова Хряпы корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.